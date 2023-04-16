Кассано: «Самая лучшая команда та, в которой играет Месси»

Известный в прошлом нападающий Антонио Кассано, поигравший за «Рому» и мадридский «Реал», поведал о том, какой команде больше всего симпатизирует.

«Какая команда для меня самая лучшая? Это та, в которой играет Лионель Месси. Потому что он – лучший футболист мира. Если говорить про тренеров, то самый быстрый и прогрессирующий футбол ставит Хосеп Гвардиола. Также на меня произвели впечатление Нагельсманн, Тухель и де Дзерби», - передает слова Антонио газета Marca.

Месси выступает в чемпионате Франции за «ПСЖ». В текущем розыгрыше Лиги 1 аргентинец провел 26 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и 14 голевыми передачами.