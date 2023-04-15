«ПСЖ» спокойно разделался с главным конкурентом, проведя полтора тайма в большинстве

В 2023 году «ПСЖ» отвратительно играет с конкурентами в Лиге 1, но сегодня смог избежать потери очков в споре со второй командой соревнований, «Лансом». Салис Абдул-Самед за грубость получил красную карточку уже на 19-й минуте, и гости могли надеяться только на чудо. В конце первого тайма Килиан Мбаппе с разворота поразил ворота ударом со средней дистанции. Витинья из-за пределов штрафной зрелищно пробил низом впритирку с дальней штангой. Мбаппе пяткой бросил в отрыв Лионеля Месси, который оставил позади защитника и реализовал момент. После перерыва особой остроты не было, разве что гости отыграли один мяч с пенальти.
«ПСЖ» увеличил отрыв от второго места до девяти очков.
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан31'
|(2:0) Витинья II37'
|(3:0) Месси Лионель40'
|60'Франковски Пшемыслав (3:1)
Доннарумма Джанлуиджи•Маркиньос Маркос88' (Заир-Эмери Уоррен (88') •Рамос Серхио•Данилу Перейра•Хакими Ашраф•Солер Карлос•Витинья II•Фабиан Руис•Мендеш Нуну77' (Бернат Хуан (77') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан
Самба Брис•Гради Жонатан84' (Да Коста Давид Перейра (84') •Дансо Кевин•Медина Факундо•Франковски Пшемыслав•Мачадо Дейвер73' (Айдара Массадио (73') •Абдул-Самед Салис• 19'Фофана Секо•Томассон Адриен46' (Онана Жан (46') •Фюльжени Анжело46' (Сотока Флориан (46') •Опенда Лои
15 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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