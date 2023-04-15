«ПСЖ» спокойно разделался с главным конкурентом, проведя полтора тайма в большинстве

В 2023 году «ПСЖ» отвратительно играет с конкурентами в Лиге 1, но сегодня смог избежать потери очков в споре со второй командой соревнований, «Лансом». Салис Абдул-Самед за грубость получил красную карточку уже на 19-й минуте, и гости могли надеяться только на чудо. В конце первого тайма Килиан Мбаппе с разворота поразил ворота ударом со средней дистанции. Витинья из-за пределов штрафной зрелищно пробил низом впритирку с дальней штангой. Мбаппе пяткой бросил в отрыв Лионеля Месси, который оставил позади защитника и реализовал момент. После перерыва особой остроты не было, разве что гости отыграли один мяч с пенальти.

«ПСЖ» увеличил отрыв от второго места до девяти очков.