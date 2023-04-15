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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» спокойно разделался с главным конкурентом, проведя полтора тайма в большинстве

15 Апреля 2023 • 23:52 Комментировать
ПСЖ
3:1
Ланс
окончен

В 2023 году «ПСЖ» отвратительно играет с конкурентами в Лиге 1, но сегодня смог избежать потери очков в споре со второй командой соревнований, «Лансом». Салис Абдул-Самед за грубость получил красную карточку уже на 19-й минуте, и гости могли надеяться только на чудо. В конце первого тайма Килиан Мбаппе с разворота поразил ворота ударом со средней дистанции. Витинья из-за пределов штрафной зрелищно пробил низом впритирку с дальней штангой. Мбаппе пяткой бросил в отрыв Лионеля Месси, который оставил позади защитника и реализовал момент. После перерыва особой остроты не было, разве что гости отыграли один мяч с пенальти.

«ПСЖ» увеличил отрыв от второго места до девяти очков.

Протокол игры  
ПСЖ3:1Ланс
(1:0) Мбаппе Килиан31'  
(2:0) Витинья II37'  
(3:0) Месси Лионель40'  
  60'Франковски Пшемыслав (3:1)
Доннарумма ДжанлуиджиМаркиньос Маркос 88' (Заир-Эмери Уоррен ( 88') Рамос СерхиоДанилу ПерейраХакими АшрафСолер КарлосВитинья IIФабиан РуисМендеш Нуну 77' (Бернат Хуан ( 77') Месси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоЭкитике УгоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльЛетелье АлександрХусни Илиес
Самба БрисГради Жонатан 84' (Да Коста Давид Перейра ( 84') Дансо КевинМедина ФакундоФранковски ПшемыславМачадо Дейвер 73' (Айдара Массадио ( 73') Абдул-Самед Салис  19'Фофана СекоТомассон Адриен 46' (Онана Жан ( 46') Фюльжени Анжело 46' (Сотока Флориан ( 46') Опенда Лои
Запасные: Боура ИсмаэльЛаскари Реми ЛебоПореба ЛукашКлод-Морис АлексисЛека Жан-Луи
15 апреля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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