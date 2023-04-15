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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе - лучший бомбардир в Лиге 1 в истории «ПСЖ»

15 Апреля 2023 • 23:36 Комментировать
ПСЖ
3:1
Ланс
окончен

В матче тридцать первого тура французского чемпионата «ПСЖ» принимает «Ланс» и уже к середине первого тайма фаворит получит фору в одного игрока из-за удаления у «Ланса». После этого парижане принялись забивать - и первым это сделал Килиан Мбаппе, который сразу же установил новый рекорд «ПСЖ» по количеству голов за парижан в чемпионате, это был его 139 гол.

Прежнее лучшее достижение принадлежало уругвайцу Эдинсону Кавани, который выступал за клуб в прошлом десятилетии - 138 голов.

Следить за событиями матча французского чемпионата между «ПСЖ» и «Лансом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эдинсон Кавани Килиан Мбаппе
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