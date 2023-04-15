Мбаппе - лучший бомбардир в Лиге 1 в истории «ПСЖ»

В матче тридцать первого тура французского чемпионата «ПСЖ» принимает «Ланс» и уже к середине первого тайма фаворит получит фору в одного игрока из-за удаления у «Ланса». После этого парижане принялись забивать - и первым это сделал Килиан Мбаппе, который сразу же установил новый рекорд «ПСЖ» по количеству голов за парижан в чемпионате, это был его 139 гол.

Прежнее лучшее достижение принадлежало уругвайцу Эдинсону Кавани, который выступал за клуб в прошлом десятилетии - 138 голов.

Следить за событиями матча французского чемпионата между «ПСЖ» и «Лансом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.