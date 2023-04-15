«ПСЖ» объявил состав на игру с «Лансом»

Большой матч во Франции - парижский «ПСЖ» принимает в рамках тридцатого тура чемпионата Франции своего основного преследователя, «Ланс». Если парижане проиграют, то отрыв сократится до всего лишь трех очков.

Накануне игры наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье объявил состав своей команды, в нем с самого начала сыграют Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Данило, Нуну Мендеш, Фабьян, Фитинья, Солер, Месси, Мбаппе.

Следить за событиями игры французского чемпионата между «ПСЖ» и «Лансом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.