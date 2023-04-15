«Ренн» разгромил конкурентов из «Реймса»

В 31-м туре Лиги 1 «Ренн» играл против разыгравшегося «Реймса», который начал претендовать на попадание в еврокубковую зону. Но сегодня борьбы не было. Хозяева к 19-й минуте обеспечили себе задел в два гола благодаря дублю Жереми Докю, а после перерыва точку поставил Артур Теате - 3:0.
«Ренн» с 53 очками вышел на пятое место. Противник остается восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Докю Жереми9'
|(2:0) Докю Жереми19'
|(3:0) Теате Артур68'
Манданда Стив•Траоре Амари•Омари Вармед•Теате Артур•Мелинг Биргер•Докю Жереми75' (Сантамария Батист (75') •Буриго Бенжамен83' (Майер Ловро (83') •Угочукву Лесли 46'75' (Салах Ибрагим (75') •Тэт Флавьен68' (Дуэ Дезире (68') •Мюинга Арно68' (Токо-Экамби Карл (68') •Гуйри Амин
Запасные: Алемдар Доган•Белосьян Женуэль•Ву Кристофер•Спенс Джед
Диуф Йеванн•Фоке Томас•Агбаду Эммануэль• 82'Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо46' (Ван Берген Митчелл (46') •Атангана-Эдоа Валентин70' (Думбия Камори (70') •Манетси Маршал• 80'Ито Дзюня77' (Сирхейс Кай (77') •Зенели Арбер46' (Лопи Дион (46') •Флипс Алексис46' (Бузи Максим (46') •Балогун Фоларин
15 апреля. Стадион "Роазон Парк".
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