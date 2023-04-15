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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» разгромил конкурентов из «Реймса»

15 Апреля 2023 • 19:56 Комментировать
Ренн
3:0
Реймс
окончен

В 31-м туре Лиги 1 «Ренн» играл против разыгравшегося «Реймса», который начал претендовать на попадание в еврокубковую зону. Но сегодня борьбы не было. Хозяева к 19-й минуте обеспечили себе задел в два гола благодаря дублю Жереми Докю, а после перерыва точку поставил Артур Теате - 3:0.

«Ренн» с 53 очками вышел на пятое место. Противник остается восьмым.

Протокол игры  
Ренн3:0Реймс
(1:0) Докю Жереми9'  
(2:0) Докю Жереми19'  
(3:0) Теате Артур68'  
Манданда СтивТраоре АмариОмари ВармедТеате АртурМелинг БиргерДокю Жереми 75' (Сантамария Батист ( 75') Буриго Бенжамен 83' (Майер Ловро ( 83') Угочукву Лесли  46' 75' (Салах Ибрагим ( 75') Тэт Флавьен 68' (Дуэ Дезире ( 68') Мюинга Арно 68' (Токо-Экамби Карл ( 68') Гуйри Амин
Запасные: Алемдар ДоганБелосьян ЖенуэльВу КристоферСпенс Джед
Диуф ЙеваннФоке ТомасАгбаду Эммануэль  82'Абдельамид ЮнисДе Смет Тибо 46' (Ван Берген Митчелл ( 46') Атангана-Эдоа Валентин 70' (Думбия Камори ( 70') Манетси Маршал  80'Ито Дзюня 77' (Сирхейс Кай ( 77') Зенели Арбер 46' (Лопи Дион ( 46') Флипс Алексис 46' (Бузи Максим ( 46') Балогун Фоларин
Запасные: Кейта ШейкКёберле СамюэльОльеро АлександрМаолида Мизиан
15 апреля. Стадион "Роазон Парк".

 

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