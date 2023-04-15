«Ренн» разгромил конкурентов из «Реймса»

В 31-м туре Лиги 1 «Ренн» играл против разыгравшегося «Реймса», который начал претендовать на попадание в еврокубковую зону. Но сегодня борьбы не было. Хозяева к 19-й минуте обеспечили себе задел в два гола благодаря дублю Жереми Докю, а после перерыва точку поставил Артур Теате - 3:0.

«Ренн» с 53 очками вышел на пятое место. Противник остается восьмым.