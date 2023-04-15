В Буэнос-Айресе была открыта фреска в честь Лионеля Месси. В её создании принимал участие авторитетный портал Goal.

Работы по созданию фрески заняли три месяца. Фреска состоит из 168 плиток – непосредственно на их сборку ушло 12 дней.

Напомним, что в конце прошлого года Лионель Месси стал чемпионом мира. В финале катарского мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей со счётом 3:3. Месси был признан лучшим футболистом турнира.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году. Турнир примут сразу три страны – США, Канада и Мексика.