«Марсель» порадовал поклонников - выпущена футболка в честь 30-летия победы в Лиге чемпионов

Французский «Марсель» порадовал своих поклонников, выпустив четвертую футболку для этого сезона.

Причина, по которой клуб решил сделать это в конце сезона, проста - близится 26 мая, когда исполнятся тридцать лет со дня финала Лиги чемпионов в Мюнхене, в котором «Марсель» обыграл «Милан» со счетом 1:0 благодаря голу Базиля Боли и сделал то, что не получилось в 1991 году, когда команда уступила в финале самого престижного клубного турнира Европы «Црвене Звезде».

Позже, правда, победу «Марселя», по сути, отобрали из-за скандала с Бернаром Тапи, команду спустили во вторую лигу, но в «Марселе» по-прежнему считают, что в 1993 году команда по праву выиграла Лигу чемпионов. Новые футболки уже поступили в продажу.