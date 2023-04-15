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Чемпионат Франции. Лига 1

Дисаси: «Лорьян» — непростой соперник, который умеет ловить на контратаках»

15 Апреля 2023 • 10:20 Комментировать
Монако
...
Лорьян
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16.04 18:05

Защитник «Монако» Аксель Дисаси высказался о предстоящем матче 31-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

Футболист заявил, что монегаски готовятся к динамичной игре, в которой им необходимо будет приложить максимум усилий для достижения положительного результата.

«Лорьян» — непростой соперник, который имеет свои сильные стороны и умеет ловить на контратаках. Во встрече с «Марселем» они наглядно это показали», — приводит слова Дисаси пресс-служба французского клуба.

Матч «Монако» — «Лорьян» состоится завтра, 16 апреля. Игра начнётся в 18:05 по московскому времени. На данный момент монегаски, в составе которых выступает российский полузащитник Александр Головин, занимают четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лорьян Аксель Дисаси
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