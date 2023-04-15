«ПСЖ» поддержал Гальтье после обвинений в расизме

Пресс-служба «ПСЖ» выступила с заявление в поддержку наставника команды Кристофа Галтье, которого обвиняют в проявлении расизма.

«ПСЖ» выражает поддержку главному тренеру после многочисленных угроз. Всю правду должен установить суд. Мы выступаем против расизма как на футбольном поле, так и за его пределами. Борьба против всех форм дискриминации - фундаментальный долг клуба», - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что во времена работы в «Ницце» Галтье заявил спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». После того, как всплыла эта информация, в адрес тренера посыпалось много угроз. Специалист нанял личную охрану для себя и семьи.