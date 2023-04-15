Верратти не сыграет за «ПСЖ» против «Ланса»

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не примет участия в поединке 31-го тура французской Лиги 1 против «Ланса». Об этом рапортует клубная пресс-служба. Также в этой встрече на поле не смогут выйти Преснел Кимпембе, Норди Мукиеле и Ренату Саншеш.

Заявка «ПСЖ»: Рико, Летелье, Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Битшиабу, Бернат, Мендеш, Руис, Данилу, Витинья, Солер, Заир-Эмери, Гарби, Мбаппе, Месси, Усни, Экитике.

Поединок между «ПСЖ» и «Лансом» пройдет в субботу, 15 апреля, на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.