Галтье смирился с уходом из «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье принял неизбежность скорого расставания с клубом.

Специалист проводит у руля парижского гранда свой первый и, судя по всему, последний сезон. Галтье не сумел достичь поставленных целей в Лиге чемпионов и Кубке Франции, и теперь команда может рассчитывать лишь на победу в чемпионате страны. Кроме того, недавно наставник угодил в скандал, что не слишком позитивно сказывается на его репутации.

Как известно, в «ПСЖ» намерены расстаться с Галтье летом (в лучшем для него случае), и теперь, согласно обновлённому отчёту Le Parisien, с уходом смирился и сам тренер. Он уверен, что в предстоящем сезоне будет вынужден искать новую работу.