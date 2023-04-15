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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье смирился с уходом из «ПСЖ»

15 Апреля 2023 • 01:40 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
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Через 18 ч. 51 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье принял неизбежность скорого расставания с клубом.

Специалист проводит у руля парижского гранда свой первый и, судя по всему, последний сезон. Галтье не сумел достичь поставленных целей в Лиге чемпионов и Кубке Франции, и теперь команда может рассчитывать лишь на победу в чемпионате страны. Кроме того, недавно наставник угодил в скандал, что не слишком позитивно сказывается на его репутации.

Как известно, в «ПСЖ» намерены расстаться с Галтье летом (в лучшем для него случае), и теперь, согласно обновлённому отчёту Le Parisien, с уходом смирился и сам тренер. Он уверен, что в предстоящем сезоне будет вынужден искать новую работу.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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