За какие слова «ПСЖ» может уволить тренера немедленно

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оказался в центре скандала, который может стоить ему не только работы в нынешнем клубе, но и вообще в футболе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разбирается в истории.

Что случилось?

Во французской прессе появилась информация о том, что Кристоф Галтье якобы позволил себе расистские высказывания в адрес темнокожих футболистов и мусульман. Прежде всего, надо подчеркнуть, что речь идёт именно о подозрениях. Дело в том, что в настоящий момент единственным подтверждением этой истории является письмо Жюльена Фурнье, бывшего спортивного директора «Ниццы», где ранее работал Галтье, адресованное Дэйву Брэйлсфорду, футбольному директору INEOS, которая владеет клубом.

В этом письме Фурнье написал, что Галтье говорил, что «надо принять во внимание «реалии города» и что у нас правда не может быть так много чернокожих и мусульман в команде». Стоит ещё раз повторить, что сейчас все обвинения в адрес Галтье строятся на письме, которое написал Фурнье.

Кроме того, Галтье приписывается недовольство тем, что мусульмане по пятницам отправляются в мечеть. Это также указано в письме Фурнье, при этом тут он и вовсе ссылается на слова сына тренера Джона Валовича-Галтье, который является агентом отца. Якобы последний передал соответствующее мнение отца спортивному директору «Ниццы».

Какова реакция Галтье?

Официального комментария от самого тренера пока не последовало. Адвокат тренера Оливье Мартен в свою очередь отметил, что в ближайшее время будут поданы иски о клевете против самого Фурнье, а также против журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молину, которые как раз и рассказали всю историю.

Валович-Галтье в социальных сетях прокомментировал обвинения следующим образом: «Спасибо всем за вашу поддержку. Обвинения, выдвинутые против меня, лживые и невыносимые. Они не останутся безнаказанными».

Какова реакция «ПСЖ»?

Некоторые СМИ сообщили, что клуб начал внутреннюю проверку в отношении наставника. Правда, в самом «ПСЖ» это не подтвердили. При этом стоит отметить, что клуб выделил наставнику и его семье личную охрану. Галтье поступают угрозы, и парижане пока не спешат делать далеко идущие выводы. Тем не менее уже сообщалось, что «ПСЖ» может из-за этой ситуации уволить наставника немедленно, не дожидаясь конца сезона.

Крупнейшая фанатская группировка «ПСЖ» Collectif Ultras Paris выступила с заявлением по данному поводу. «Если обвинения будут доказаны, то будет неприемлемо, чтобы этот человек оставался в клубе. Напоминаем, что мы всегда выступали против любой дискриминации», — отметили болельщики.

Что говорят люди, работавшие с Галтье?

Пока никто не подтвердил, что Галтье с каким-либо предубеждением относился к футболистам разных рас и вероисповеданий.

Президент «Сент-Этьена» Ролан Ромейер, где наставник начинал карьеру, назвал обвинения чушью и заявил, что за восемь лет сотрудничества не слышал ни одного расистского замечания. Более того, он отметил, что Галтье приглашал имама на тренировки. Что касается трансферной политики, то тренера волновал не цвет кожи, а возможное отсутствие футболистов в команде из-за Кубка Африки.

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Бывший форвард «Лилля» Бурак Йылмаз, исповедующий ислам, прокомментировал обвинения в отношении Галтье: «Никогда не чувствовал от него никакого негатива из-за моей религии или национальности. Он фантастический тренер и фантастический человек». Другой бывший игрок команды Жозе Фонте, у которого тёмный цвет кожи, отметил: «За три года, что я работал с мистером Галтье, он всегда был близок к своим игрокам и, прежде всего, очень уважителен. Мне обидно читать некоторые сегодняшние новости. Я могу сказать об этом человеке только хорошее».

Сотрудники «Лилля» также отмечали, что Галтье во время Рамадана просил медицинскую бригаду уделять внимание игрокам-мусульманам. В той же самой «Ницце» рассказали, что Галтье действительно по пятницам отпускал футболистов-мусульман на молитву.

Что заявил Фурнье?

Он не стал опровергать приписываемые ему слова. Фурнье лишь отметил: «Я не несу ответственности за распространение этой внутренней информации годичной давности. Я не делал ничего подобного, несмотря на все наши разногласия с Галтье. Момент этих разоблачений возмущает меня не меньше, чем их содержание».

Какие отношения между Галтье и Фурнье?

Лучше всего ответить сентябрьской цитатой самого Фурнье: «Всем известно, что отношения с Кристофом были довольно хаотичными с самого начала сезона».

Тогда же Фурнье добавил: «Честно говоря, если я объясню истинные причины наших ссор, Кристофа больше не пустят в раздевалку ни во Франции, ни в Европе. Но речь шла не о футбольных делах. С моей точки зрения, это гораздо более серьёзные вещи. Это было косвенно связано с футболом. Это вещи, которые глубоко меня затрагивают. У нас были очень разные позиции. Поэтому мы закончили сезон, и мы, он и я, были максимально профессиональны, чтобы ограничить возможное негативное влияние на команду. Потом было расставание».

Галтье на это ответил: «Я не удивлён тем, как он выразился. Я не хочу уставать от дискуссий по поводу всего, что было сказано. Тогда мы автоматически создаём дебаты один за другим. Что касается формы, то я не удивлён, зная его характер. Это всё, что я могу вам сказать».

Что будет с Галтье?

Ответ непредсказуемый. В современной Европе расизм – это одно из самых страшных обвинений, которое может быть предъявлено. Если в той или иной мере это подтвердится, то Галтье не только не сможет работать в «ПСЖ», но ему будут закрыты двери в другие европейские клубы, а также во многие сборные. Учитывая же, что уход из «ПСЖ» практически дело решённое, то тренеру искать новую работу будет нелегко. Галтье надо приложить сейчас усилия, чтобы эти подозрения с него были сняты.

Роман Андреев