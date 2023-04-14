Дубль Ляказетта позволил «Лиону» вырвать победу в матче с «Тулузой»

31-й тур Лиги 1 стартовал матчем середняков, «Тулузы» и «Лиона». Под конец первого тайма Габриэль Суасо сбил в своей штрафной Жеффиньо - пенальти. Александр Ляказетт с точки уверенно забил мяч, голкипер не угадал. Три минуты, и на табло снова равенство, с игры отличился Закария Абухляль. После перерыва Корентен Толиссо направил мяч в перекладину. А решающей стала атака на 88-й минуте, Ляказетт снова наказал Суасо за грубую ошибку, и мяч от Логана Косты оказался в сетке - 2:1.

«Лион» теснит «Ренн» с шестого места, «Тулуза» - 12-я.