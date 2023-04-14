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Чемпионат Франции. Лига 1

Дубль Ляказетта позволил «Лиону» вырвать победу в матче с «Тулузой»

14 Апреля 2023 • 23:52 Комментировать
Тулуза
1:2
Лион
окончен

31-й тур Лиги 1 стартовал матчем середняков, «Тулузы» и «Лиона». Под конец первого тайма Габриэль Суасо сбил в своей штрафной Жеффиньо - пенальти. Александр Ляказетт с точки уверенно забил мяч, голкипер не угадал. Три минуты, и на табло снова равенство, с игры отличился Закария Абухляль. После перерыва Корентен Толиссо направил мяч в перекладину. А решающей стала атака на 88-й минуте, Ляказетт снова наказал Суасо за грубую ошибку, и мяч от Логана Косты оказался в сетке - 2:1.

«Лион» теснит «Ренн» с шестого места, «Тулуза» - 12-я.

Протокол игры  
Тулуза1:2Лион
  34'Ляказетт Александр (0:1)
(1:1) Абухляль Закария37'  
  88'Коста Логан (1:2)
Дюпе МаксимКаманзи УорренРуо АнтониКоста ЛоганСуасо Габриэль  54'Спирингс СтейнВан ден Бомен БранкоАбухляль Закария 68' (Онаиву Адо ( 68') Генро Денис 76' (Сьерро Венсан ( 76') Шаиби Фарес 82' (Бирманчевич Велько ( 82') Даллинга Тийс
Запасные: Said HamulicМависса КристианКебен КевинКьетил ХаугДиарра МуссаЦиггарас Теохарис
Лопеш АнтониКумбеди Саэль  25' 63' (Диоманде Синали ( 63') Ловрен ДеянЛюкеба КастеллоМилагрес ЭнрикеЛепнан Йоанн 81' (Ауа Уссем ( 81') Толиссо КорентенКакере Максанс 81' (Мендес Тьяго ( 81'  90') Jeffinho  15'Ляказетт Александр  87'Шерки Райан
Запасные: Дембеле Мусса IIРиу РемиДиб ДжибраильБоатенг ЖеромЛега Секу
14 апреля. Стадион "Мунисипал".

 

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