Дубль Ляказетта позволил «Лиону» вырвать победу в матче с «Тулузой»

31-й тур Лиги 1 стартовал матчем середняков, «Тулузы» и «Лиона». Под конец первого тайма Габриэль Суасо сбил в своей штрафной Жеффиньо - пенальти. Александр Ляказетт с точки уверенно забил мяч, голкипер не угадал. Три минуты, и на табло снова равенство, с игры отличился Закария Абухляль. После перерыва Корентен Толиссо направил мяч в перекладину. А решающей стала атака на 88-й минуте, Ляказетт снова наказал Суасо за грубую ошибку, и мяч от Логана Косты оказался в сетке - 2:1.
«Лион» теснит «Ренн» с шестого места, «Тулуза» - 12-я.
Протокол игры
|34'Ляказетт Александр (0:1)
|(1:1) Абухляль Закария37'
|88'Коста Логан (1:2)
Дюпе Максим•Каманзи Уоррен•Руо Антони•Коста Логан•Суасо Габриэль• 54'Спирингс Стейн•Ван ден Бомен Бранко•Абухляль Закария68' (Онаиву Адо (68') •Генро Денис76' (Сьерро Венсан (76') •Шаиби Фарес82' (Бирманчевич Велько (82') •Даллинга Тийс
Лопеш Антони•Кумбеди Саэль 25'63' (Диоманде Синали (63') •Ловрен Деян•Люкеба Кастелло•Милагрес Энрике•Лепнан Йоанн81' (Ауа Уссем (81') •Толиссо Корентен•Какере Максанс81' (Мендес Тьяго (81') • 90'Jeffinho• 15'Ляказетт Александр• 87'Шерки Райан
14 апреля. Стадион "Мунисипал".
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