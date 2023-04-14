​Ляказетт идёт по стопам Папена

Очередной, тридцать первый тур французского чемпионата начался с матча между «Тулузой» и «Лионом», и уже в первом тайме лучшему нападающему «ткачей» Александру Ляказетту удалось открыть счет с пенальти.

Это был его двадцать шестой реализованный пенальти в матчах за «Лион», в общей сложности у Ляказетта были 31 попытка. В истории чемпионата Франции есть лишь один игрок, который забил больше пенальти за один клуб - это Жан-Пьер Папен, который реализовал двадцать восемь одиннадцатиметровых ударов за «Марсель».

Следить за событиями матча между «Тулузой» и «Лионом» можно при помощи ссылки на нашу онлайн-трансляцию.