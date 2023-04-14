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Чемпионат Франции. Лига 1

​Ляказетт идёт по стопам Папена

14 Апреля 2023 • 23:19 Комментировать
Тулуза
1:2
Лион
1 5.80 X 1.95 2 2.70
2-й тайм

Очередной, тридцать первый тур французского чемпионата начался с матча между «Тулузой» и «Лионом», и уже в первом тайме лучшему нападающему «ткачей» Александру Ляказетту удалось открыть счет с пенальти.

Это был его двадцать шестой реализованный пенальти в матчах за «Лион», в общей сложности у Ляказетта были 31 попытка. В истории чемпионата Франции есть лишь один игрок, который забил больше пенальти за один клуб - это Жан-Пьер Папен, который реализовал двадцать восемь одиннадцатиметровых ударов за «Марсель».

Следить за событиями матча между «Тулузой» и «Лионом» можно при помощи ссылки на нашу онлайн-трансляцию

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Александр Ляказетт
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ТУЛУЗА ЛИОН
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