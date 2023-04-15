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Чемпионат Франции. Лига 1

ПСЖ - Ланс: где смотреть прямую трансляцию онлайн

15 Апреля 2023 • 03:33 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
1 1.70 X 4.10 2 4.60
Через 17 ч. 22 мин.

В центральном матче 31-го тура Лиги 1 «ПСЖ» сыграет против «Ланса». В споре двух лучших на этот момент команд может решиться судьба чемпионской интриги. Разрыв может сократиться до трех очков в случае победы гостей, которые были сильнее в первом круге, к тому же в пяти последних матчах лишь раз уступили гранду. Не забываем и об отвратительной игре парижан в поединках против конкурентов.

В 22:00 начнется трансляция на «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Казахстан», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.

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ПСЖ ЛАНС
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