ПСЖ - Ланс: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В центральном матче 31-го тура Лиги 1 «ПСЖ» сыграет против «Ланса». В споре двух лучших на этот момент команд может решиться судьба чемпионской интриги. Разрыв может сократиться до трех очков в случае победы гостей, которые были сильнее в первом круге, к тому же в пяти последних матчах лишь раз уступили гранду. Не забываем и об отвратительной игре парижан в поединках против конкурентов.

В 22:00 начнется трансляция на «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Казахстан», beIN Connect, beIN Sports, DAZN Deutsch, Sky Sport Football Italia, Arena Sport и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.