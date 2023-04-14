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Месси на стиле – звёздный аргентинец снова снялся в рекламе Louis Vuitton фото

14 Апреля 2023 • 17:59 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси снова снялся в рекламе Louis Vuitton. Звёздный футболист предстал в стильном костюме и ботинках из новой коллекции.

Стоит напомнить, что в прошлом году шумихи наделала реклама Louis Vuitton, в которой снялись Лионель Месси и Криштиану Роналду. Две звезды футбола были запечатлены за шахматной партией. Оказалось, что аргентинец и португалец снимались в разное время, а снимок создан с помощью компьютера – до чего техника дошла!

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Поговаривают, что летом аргентинец может вернуться в «Барселону».

Фото: louisvuitton.com

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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