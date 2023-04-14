Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси снова снялся в рекламе Louis Vuitton. Звёздный футболист предстал в стильном костюме и ботинках из новой коллекции.

Стоит напомнить, что в прошлом году шумихи наделала реклама Louis Vuitton, в которой снялись Лионель Месси и Криштиану Роналду. Две звезды футбола были запечатлены за шахматной партией. Оказалось, что аргентинец и португалец снимались в разное время, а снимок создан с помощью компьютера – до чего техника дошла!

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Поговаривают, что летом аргентинец может вернуться в «Барселону».

Фото: louisvuitton.com