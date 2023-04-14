В «Ницце» проходят обыски по делу Галтье

Кристоф Галтье, бывший тренер «Ниццы», оказался в центре скандала. Сообщалось, что в своё время специалист жаловался на слишком большое количество темнокожих футболистов в составе команды. Галтье якобы говорил, что в «Ницце» не должно быть много темнокожих и мусульман.

По данным L'Equipe, в штаб-квартире «Ниццы» сейчас проходят обыски по делу Галтье. Тренера обвиняют в «предполагаемой дискриминации по признаку расы или религии».

В настоящий момент Кристоф Галтье тренирует «ПСЖ». Он готовит команду к субботнему матчу чемпионата Франции против «Ланса». Команды услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени.

Галтье впервые высказался насчёт обвинений в расизме