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Чемпионат Франции. Лига 1

В «Ницце» проходят обыски по делу Галтье

14 Апреля 2023 • 16:45 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
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15.04 22:00

Кристоф Галтье, бывший тренер «Ниццы», оказался в центре скандала. Сообщалось, что в своё время специалист жаловался на слишком большое количество темнокожих футболистов в составе команды. Галтье якобы говорил, что в «Ницце» не должно быть много темнокожих и мусульман. 

По данным L'Equipe, в штаб-квартире «Ниццы» сейчас проходят обыски по делу Галтье. Тренера обвиняют в «предполагаемой дискриминации по признаку расы или религии».

В настоящий момент Кристоф Галтье тренирует «ПСЖ». Он готовит команду к субботнему матчу чемпионата Франции против «Ланса». Команды услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени.

Галтье впервые высказался насчёт обвинений в расизме

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Кристоф Галтье
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