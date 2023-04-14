Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье впервые высказался насчёт обвинений в расизме

14 Апреля 2023 • 14:48 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оказался в центре скандала – его обвиняют в расизме. Появилась информация, что в своё время в «Ницце» Галтье был недоволен количеством темнокожих игроков в команде. В пятницу тренер дал комментарий по поводу обвинений.

«Я глубоко шокировал информацией, которая появилась обо мне. Это ранит мне до глубины души. Я вырос в смешанной среде, я знаю ценности и уважаю других, независимо от происхождения и цвета кожи. Я не могу допустить, чтобы моё имя так запятнали. Поэтому я решил атаковать любого, кто посягнёт на мою честь. Я уверен в том, что справедливость восторжествует», - сказал Галтье в пятницу на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.04.23 в 22:00
Тулуза Тулуза
Лион Лион
2.60 3.60 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
14:48 · Франция. Лига 1
Галтье впервые высказался насчёт обвинений в расизме
14:06 · Испания. Ла Лига
Месси: «Не знаю, где я окажусь в будущем»
12:35 · Франция. Лига 1
Ауа ведёт переговоры с «Айнтрахтом», «Ромой» и «Бетисом»
12:17 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» подаст заявку на покупку «Стад де Франс»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Месси и 50 игроков из топ-5 лиг Европы могут переехать в Саудовскую Аравию
11:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» прошлым летом хотел приобрести Кефрена Тюрама, но в итоге выбрал Тчуамени
11:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на Кефрена Тюрама
09:41 · Франция. Лига 1
Манчини хочет убедить Шерки выступать за сборную Италии
07:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на одноклубника Головина
13 Апреля
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал работу над трансфером защитника «Монако»
20:45 · Италия. Серия А
В «Роме» прокомментировали возможное подписание Ауа
20:17 · Испания. Ла Лига
Гути: «Винисиус лучше Мбаппе» 1
19:32 · Франция. Лига 1
Месси и Мбаппе – в числе самых влиятельных людей в мире
17:32 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Химок» Главчич считает Головина лучшим российским футболистом
13:28 · Италия. Серия А
«Рома» ведёт переговоры по трансферу Ауа
Все новости
Рекомендуем