Галтье впервые высказался насчёт обвинений в расизме

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье оказался в центре скандала – его обвиняют в расизме. Появилась информация, что в своё время в «Ницце» Галтье был недоволен количеством темнокожих игроков в команде. В пятницу тренер дал комментарий по поводу обвинений.

«Я глубоко шокировал информацией, которая появилась обо мне. Это ранит мне до глубины души. Я вырос в смешанной среде, я знаю ценности и уважаю других, независимо от происхождения и цвета кожи. Я не могу допустить, чтобы моё имя так запятнали. Поэтому я решил атаковать любого, кто посягнёт на мою честь. Я уверен в том, что справедливость восторжествует», - сказал Галтье в пятницу на пресс-конференции.