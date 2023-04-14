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Чемпионат Франции. Лига 1

Ауа ведёт переговоры с «Айнтрахтом», «Ромой» и «Бетисом»

14 Апреля 2023 • 12:35 Комментировать
Тулуза
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Лион
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Через 7 ч. 29 мин.

По информации RMC Sport, 24-летний французский полузащитник Уссем Ауа ведёт переговоры с тремя клубами из трёх разных лиг. Речь идёт о франкфуртском «Айнтрахте» (Бундеслига), римской «Роме» (Серия А) и «Бетисе» (Ла Лига).

Сообщается, что ключевым критерием в принятии окончательного решения будет наличие максимальной вероятности участия той или иной команды в еврокубковых соревнованиях в следующем сезоне. В данный момент надёжнее всех в этом плане выглядит «Рома», располагающаяся на третьем месте. «Бетис» в свою очередь находится на шестой позиции, а «Айнтрахт» занимает седьмую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лион Бетис Айнтрахт Франкфурт Уссем Ауа трансферы футбола - лето 2023
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