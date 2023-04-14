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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» подаст заявку на покупку «Стад де Франс»

14 Апреля 2023 • 12:17 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
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15.04 22:00

Как сообщает L’Equipe, в скором времени лидер чемпионата Франции «ПСЖ» подаст заявку на покупку стадиона «Стад де Франс», расположенного в северном пригороде Парижа Сен-Дени.

Правительство Франции, которому принадлежит стадион, в марте нынешнего года объявило тендер на поиск следующего оператора стадиона. «ПСЖ» должен подать заявку в срок до 27 апреля. В этом случае он будет единственным клубом, также кандидатами являются ФИФА, инвестиционные фонды и развлекательные компании.

Также, по информации источника, парижский клуб провёл исследования, которые показывают, что стадион по-прежнему сможет принимать игры национальной сборной по футболу и регби, что является требованием, установленным государством.

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ПСЖ Стад де Франс
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