Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Манчини хочет убедить Шерки выступать за сборную Италии

14 Апреля 2023 • 09:41 Комментировать
Тулуза
...
Лион
1 3.05 X 3.80 2 2.20
Через 11 ч. 49 мин.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини намерен убедить французского полузащитника «Лиона» Райана Шерки получить итальянское гражданство, чтобы выступать за национальную команду этой страны. Об этом сообщает La Repubblica.

Отметим, что 19-летний футболист имеет итальянские корни и выступает за молодёжную сборную Франции. Во взрослую команду «трёхцветных» Шерки пока не вызывался.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Лион» 32 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что в услугах Шерки заинтересованы «ПСЖ» и мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Сборная Италии Роберто Манчини Райан Шерки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТУЛУЗА ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.04.23 в 22:00
Тулуза Тулуза
Лион Лион
2.60 3.60 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
09:41 · Франция. Лига 1
Манчини хочет убедить Шерки выступать за сборную Италии
07:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на одноклубника Головина
13 Апреля
21:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал работу над трансфером защитника «Монако»
20:45 · Италия. Серия А
В «Роме» прокомментировали возможное подписание Ауа
20:17 · Испания. Ла Лига
Гути: «Винисиус лучше Мбаппе» 1
19:32 · Франция. Лига 1
Месси и Мбаппе – в числе самых влиятельных людей в мире
17:32 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Химок» Главчич считает Головина лучшим российским футболистом
13:28 · Италия. Серия А
«Рома» ведёт переговоры по трансферу Ауа
12:08 · Испания. Ла Лига
Неценко: Месси вернётся в «Барселону», если получит предложение от клуба
09:32 · Россия. Премьер-лига
Рейна назвал российского игрока, сравнимого по технике с Месси
08:20 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» принял решение по Экитике
12 Апреля
21:42 · Франция. Лига 1
Оскандалившемуся Галтье выделили личную охрану
18:26 · Франция. Лига 1
Адвокат Галтье прокомментировал обвинения в сторону тренера «ПСЖ»
15:35 · Франция. Лига 1
Фанаты «ПСЖ» настаивают на отставке Галтье, если обвинения в расизме докажут
15:08 · Англия. Премьер-лига
Заха интересен четырём топ-клубам
Все новости
Рекомендуем