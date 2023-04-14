Манчини хочет убедить Шерки выступать за сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини намерен убедить французского полузащитника «Лиона» Райана Шерки получить итальянское гражданство, чтобы выступать за национальную команду этой страны. Об этом сообщает La Repubblica.

Отметим, что 19-летний футболист имеет итальянские корни и выступает за молодёжную сборную Франции. Во взрослую команду «трёхцветных» Шерки пока не вызывался.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Лион» 32 матча, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что в услугах Шерки заинтересованы «ПСЖ» и мадридский «Реал».