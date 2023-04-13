Полузащитник «Химок» Главчич считает Головина лучшим российским футболистом

Полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич назвал лучшего российского футболиста в настоящий момент.

«Сейчас лучший российский футболист — Александр Головин. Это очень талантливый и умный игрок. Думаю, Александр сможет заиграть в топ-клубе Европы. Он уже давно там выступает, у него есть опыт и все необходимые качества», — считает хавбек, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Также Главчич рассказал, что в детстве любил игру Юрия Жиркова, отметив его скорость и выносливость.

Напомним, что Александр Головин выступает в футболке «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл 28 матчей за французский клуб в рамках чемпионата, забив шесть голов при семи результативных передачах.