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Чемпионат Франции. Лига 1

Полузащитник «Химок» Главчич считает Головина лучшим российским футболистом

13 Апреля 2023 • 17:32 Комментировать
Монако
...
Лорьян
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16.04 18:05

Полузащитник подмосковных «Химок» Неманья Главчич назвал лучшего российского футболиста в настоящий момент.

«Сейчас лучший российский футболист — Александр Головин. Это очень талантливый и умный игрок. Думаю, Александр сможет заиграть в топ-клубе Европы. Он уже давно там выступает, у него есть опыт и все необходимые качества», — считает хавбек, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Также Главчич рассказал, что в детстве любил игру Юрия Жиркова, отметив его скорость и выносливость.

Напомним, что Александр Головин выступает в футболке «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл 28 матчей за французский клуб в рамках чемпионата, забив шесть голов при семи результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Неманья Главчич
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МОНАКО ЛОРЬЯН
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