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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» принял решение по Экитике

13 Апреля 2023 • 08:20 Комментировать

Нападающий Уго Экитике близок к уходу из «ПСЖ». Как стало известно журналистам Lequipe, руководство клуба недовольно игрой форварда и приняло решение расстаться с ним. Игрок будет выставлен на трансфер по завершении нынешнего сезона.

Экитике перебрался в парижский гранд из «Реймса» на правах аренды летом прошлого года. Его соглашение с клубом рассчитано до завершения нынешнего сезона. Трансферный ценник Уго составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий поучаствовал в 27 матчах за «ПСЖ», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уго Экитике
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