Оскандалившемуся Галтье выделили личную охрану

«ПСЖ» выделил своему главному тренеру Кристофу Галтье и его семье личную охрану. Об этом рапортует Le Parisen. По информации источника, семья специалиста стали поступать личные угрозы.

Напомним, сегодня Галтье оказался замешан в расистском скандале – всплыли его слова, которые он произнёс будучи тренером «Ниццы». Если расизм в словах тренера докажут, то его, вероятно, ждёт отставка.

Ранее мы сообщали, что «ПСЖ» из-за этого случая начал внутреннее расследование, позже на ситуацию отреагировал адвокат Галтье.

Кристоф Галтье возглавляет «ПСЖ» с лета 2022 года, специалист подписал соглашение с клубом на два футбольных сезона.