Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Оскандалившемуся Галтье выделили личную охрану

12 Апреля 2023 • 21:42 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

«ПСЖ» выделил своему главному тренеру Кристофу Галтье и его семье личную охрану. Об этом рапортует Le Parisen. По информации источника, семья специалиста стали поступать личные угрозы.

Напомним, сегодня Галтье оказался замешан в расистском скандале – всплыли его слова, которые он произнёс будучи тренером «Ниццы». Если расизм в словах тренера докажут, то его, вероятно, ждёт отставка.

Ранее мы сообщали, что «ПСЖ» из-за этого случая начал внутреннее расследование, позже на ситуацию отреагировал адвокат Галтье.

Кристоф Галтье возглавляет «ПСЖ» с лета 2022 года, специалист подписал соглашение с клубом на два футбольных сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛАНС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
21:42 · Франция. Лига 1
Оскандалившемуся Галтье выделили личную охрану
18:26 · Франция. Лига 1
Адвокат Галтье прокомментировал обвинения в сторону тренера «ПСЖ»
15:35 · Франция. Лига 1
Фанаты «ПСЖ» настаивают на отставке Галтье, если обвинения в расизме докажут
15:08 · Англия. Премьер-лига
Заха интересен четырём топ-клубам
14:50 · Италия. Серия А
Моуринью готов возглавить «ПСЖ»
14:19 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» начал внутреннее расследование касательно обвинений Галтье в расизме 1
14:02 · Испания. Ла Лига
Куман: «Месси должен быть игроком «Барселоны» 1
12:42 · Франция. Лига 1
Тренера «ПСЖ» Галтье обвиняют в расизме
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о трансфере Кофрие
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» повесил ценник на Балогуна
10:13 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Беллингем отказал в переходе «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Беллингем отказал двум клубам – осталось всего три претендента 2
01:56 · Франция. Лига 1
Экитике не собирается покидать «ПСЖ»
01:22 · Италия. Серия А
Осимхен – главная трансферная цель «ПСЖ» среди нападающих
00:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует подписать ещё одного центрального защитника в дополнение к Шкриньяру 1
Все новости
Рекомендуем