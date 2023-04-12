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Адвокат Галтье прокомментировал обвинения в сторону тренера «ПСЖ»

12 Апреля 2023 • 18:26 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

Оливье Мартен, адвокат главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, высказался о текущей ситуации вокруг специалиста. Ранее 56-летнего Галтье обвинили в расизме во времена его работы в «Ницце».

Мартен заявил RMC Sport, что Галтье очень удивился, когда узнал про обвинения в свою сторону со стороны экс-спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье. Как сообщил адвокат, тренер планирует предпринять необходимые меры для судебного процесса.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» уже начал внутреннее расследование, а фанаты команды требуют уволить Галтье, если обвинения в его адрес будут подтверждены.

Тренера «ПСЖ» Галтье обвиняют в расизме

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Кристоф Галтье Оливье Мартен
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