Адвокат Галтье прокомментировал обвинения в сторону тренера «ПСЖ»

Оливье Мартен, адвокат главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, высказался о текущей ситуации вокруг специалиста. Ранее 56-летнего Галтье обвинили в расизме во времена его работы в «Ницце».

Мартен заявил RMC Sport, что Галтье очень удивился, когда узнал про обвинения в свою сторону со стороны экс-спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье. Как сообщил адвокат, тренер планирует предпринять необходимые меры для судебного процесса.

Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» уже начал внутреннее расследование, а фанаты команды требуют уволить Галтье, если обвинения в его адрес будут подтверждены.

Тренера «ПСЖ» Галтье обвиняют в расизме