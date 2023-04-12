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Чемпионат Франции. Лига 1

Фанаты «ПСЖ» настаивают на отставке Галтье, если обвинения в расизме докажут

12 Апреля 2023 • 15:35 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

«ПСЖ» начал внутреннее разбирательство в отношении Кристофа Галтье. Тренера обвиняют в расизме – появилась информация, что во время работы в «Ницце» он говорил спортивному директору клуба о том, что в команде не может быть много темнокожих и мусульман.

Объединение фанатов «ПСЖ» Collectif Ultras Paris выступило с заявлением по поводу ситуации с Галтье.

«Если факты, в которых его обвиняют, будут доказаны, недопустимо, чтобы такой человек оставался в клубе. Мы всегда выступали против всех форм дискриминации», - говорится в заявлении.

Ближайший матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт 15 апреля – против «Ланса» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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