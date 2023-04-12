«ПСЖ» начал внутреннее расследование касательно обвинений Галтье в расизме

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может потерять свою работу ещё до конца нынешнего сезона. Напомним, французского специалиста недавно обвинили в расизме. Во время работы в «Ницце» Галтье якобы говорил спортивному директору Жюльену Фурнье, что за команду не может выступать большое количество чернокожих игроков и мусульман.

Журналист Адриен Гренье в социальных сетях сообщает, что «ПСЖ» начал внутреннее расследование по делу Галтье. Процессом занялся сам президент Нассер Аль-Хелаифи. Если вина Кристофа будет доказана, француз немедленно потеряет работу.

Напомним, Галтье ранее и так хотели уволить в конце сезона за плохие результаты.