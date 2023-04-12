Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» начал внутреннее расследование касательно обвинений Галтье в расизме

12 Апреля 2023 • 14:19 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может потерять свою работу ещё до конца нынешнего сезона. Напомним, французского специалиста недавно обвинили в расизме. Во время работы в «Ницце» Галтье якобы говорил спортивному директору Жюльену Фурнье, что за команду не может выступать большое количество чернокожих игроков и мусульман.

Журналист Адриен Гренье в социальных сетях сообщает, что «ПСЖ» начал внутреннее расследование по делу Галтье. Процессом занялся сам президент Нассер Аль-Хелаифи. Если вина Кристофа будет доказана, француз немедленно потеряет работу.

Напомним, Галтье ранее и так хотели уволить в конце сезона за плохие результаты.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛАНС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
15:08 · Англия. Премьер-лига
Заха интересен четырём топ-клубам
14:50 · Италия. Серия А
Моуринью готов возглавить «ПСЖ»
14:19 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» начал внутреннее расследование касательно обвинений Галтье в расизме
14:02 · Испания. Ла Лига
Куман: «Месси должен быть игроком «Барселоны» 1
12:42 · Франция. Лига 1
Тренера «ПСЖ» Галтье обвиняют в расизме
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о трансфере Кофрие
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» повесил ценник на Балогуна
10:13 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Беллингем отказал в переходе «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
02:09 · Англия. Премьер-лига
Беллингем отказал двум клубам – осталось всего три претендента 2
01:56 · Франция. Лига 1
Экитике не собирается покидать «ПСЖ»
01:22 · Италия. Серия А
Осимхен – главная трансферная цель «ПСЖ» среди нападающих
00:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует подписать ещё одного центрального защитника в дополнение к Шкриньяру 1
11 Апреля
22:42 · Франция. Лига 1
Стало известно, сколько может заработать «ПСЖ» на продаже Икарди в «Галатасарай»
21:25 · Франция. Лига 1
Рамос воссоединится с Роналду – раскрыта зарплата слухи
20:58 · Франция. Лига 1
Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ» из-за повреждения
Все новости
Рекомендуем