Тренера «ПСЖ» Галтье обвиняют в расизме

Бывший спортивный директор «Ниццы» Жюльен Фурнье в своё время имел разногласия с тренером Кристофом Галтье, ныне работающим в «ПСЖ». Как сообщает RMC Sport, Фурнье в своё время отправил электронное письмо руководителям клуба, в котором указал на странные высказывания Галтье.

Так, Галтье якобы говорил Фурнье, что с учётом местных реалий в «Ницце» не может играть много темнокожих и мусульман. Кроме того, тренер будто рассказывал, что люди в ресторане подходили к нему и указывали на слишком большое количество темнокожих футболистов в составе.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что Кристоф Галтье может быть уволен из «ПСЖ» по завершению нынешнего сезона.