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Чемпионат Франции. Лига 1

Экитике не собирается покидать «ПСЖ»

12 Апреля 2023 • 01:56 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике намерен остаться в клубе на следующий сезон.

20-летний футболист арендован парижанами у «Реймса» с обязательством выкупа. Француз нечасто проходит в основу команды Кристофа Галтье, в связи с чем слухи связывают его со скорым уходом. По информации Foot Mercato, Экитике не собирается покидать «ПСЖ». Несмотря на более чем серьёзную конкуренцию в атаке, он хочет остаться в Париже и попробовать доказать свою состоятельность.

Уго Экитике принял участие в 27 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, записав себе в актив четыре забитых мяча и три голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023
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