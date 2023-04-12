Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике намерен остаться в клубе на следующий сезон.

20-летний футболист арендован парижанами у «Реймса» с обязательством выкупа. Француз нечасто проходит в основу команды Кристофа Галтье, в связи с чем слухи связывают его со скорым уходом. По информации Foot Mercato, Экитике не собирается покидать «ПСЖ». Несмотря на более чем серьёзную конкуренцию в атаке, он хочет остаться в Париже и попробовать доказать свою состоятельность.

Уго Экитике принял участие в 27 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, записав себе в актив четыре забитых мяча и три голевые передачи.