«ПСЖ» планирует подписать ещё одного центрального защитника в дополнение к Шкриньяру

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает обновить линию обороны предстоящим летом.

Ряды парижан пополнит центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр – он перейдёт в качестве свободного агента в июле. По данным журналиста Фабриса Хокинса, в «ПСЖ» не хотят ограничиваться подписанием одного центрбека. Помимо Жан-Клера Тодибо, об интересе к которому сообщалось недавно, столичный гранд рассматривает кандидатуру 25-летнего Акселя Дисаси из «Монако».

Трансферная стоимость Дисаси оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро. Его действующий контракт с монегасками рассчитан до 2025 года.