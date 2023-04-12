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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» планирует подписать ещё одного центрального защитника в дополнение к Шкриньяру

12 Апреля 2023 • 00:56 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает обновить линию обороны предстоящим летом.

Ряды парижан пополнит центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр – он перейдёт в качестве свободного агента в июле. По данным журналиста Фабриса Хокинса, в «ПСЖ» не хотят ограничиваться подписанием одного центрбека. Помимо Жан-Клера Тодибо, об интересе к которому сообщалось недавно, столичный гранд рассматривает кандидатуру 25-летнего Акселя Дисаси из «Монако».

Трансферная стоимость Дисаси оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро. Его действующий контракт с монегасками рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Милан Шкриньяр Жан-Клер Тодибо Аксель Дисаси трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Апреля 2023 в 01:30
иДисаси лучше... А-ха-ха-ха...🙆..
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