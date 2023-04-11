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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, сколько может заработать «ПСЖ» на продаже Икарди в «Галатасарай»

11 Апреля 2023 • 22:42 Комментировать
Галатасарай
...
Кайсериспор
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14.04 20:30

Нападающий Мауро Икарди, принадлежащий «Пари Сен-Жермен», может перебраться в «Галатасарай» на постоянной основе.

Турецкий клуб заинтересован в выкупе аргентинца, показывающего впечатляющую игру в период аренды. Согласно сведениям Le Parisien, уже в ближайшие недели «Галатасарай» и «ПСЖ» начнут переговоры о постоянном переходе 30-летнего форварда. Сумма потенциального трансфера оценивается в 10 млн евро.

В активе Мауро Икарди девять забитых мячей и шесть результативных передач в 15 поединках за «Галатасарай» в нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди трансферы футбола - лето 2023
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