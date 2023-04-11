Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос воссоединится с Роналду – раскрыта зарплата слухи

11 Апреля 2023 • 21:25 Комментировать

Несколько недель назад «ПСЖ» сообщил Серхио Рамосу о том, что контракт с ним продлеваться не будет. Как сообщает TodoFichajes, 37-летний испанец продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, Рамос уже принял предложение «Аль-Насра». Таким образом, испанский защитник воссоединится с Криштиану Роналду – ранее они на протяжении долгих лет делили раздевалку в мадридском «Реале». Португалец играет за «Аль-Наср» с начала года.

Серхио Рамос подпишет с «Аль-Насром» контракт на два сезона. За каждый из них опытный футболист заработает 15 миллионов евро.

Добавим, что за «ПСЖ» Рамос играет с лета 2021 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду ПСЖ Серхио Рамос Аль-Наср трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
21:25 · Франция. Лига 1
Рамос воссоединится с Роналду – раскрыта зарплата слухи
20:58 · Франция. Лига 1
Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ» из-за повреждения
19:58 · Франция. Лига 1
Игрок «Ланса» угрожает Мбаппе «скорой помощью»
19:38 · Испания. Ла Лига
Бен-Йеддер получил условный тюремный срок в Испании
18:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет подписать звезду «ПСЖ» слухи
17:30 · Франция. Лига 1
Рами – о возможном вылете «Труа»: «Мне плевать, моя карьера в любом случае заканчивается»
15:32 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Надеюсь, в следующем сезоне буду играть с Месси в одной команде» 6
14:48 · Испания. Ла Лига
Судьба Карраско может зависеть от Месси слухи
14:38 · Франция. Лига 1
Месси пустил фаната прямо в дом 1
11:59 · Франция. Лига 1
Саншеш пробудет вне игры ещё 3-4 недели
11:47 · Франция. Лига 1
Мукиэле выбыл до конца сезона из-за травмы
09:50 · Англия. Премьер-лига
Балогун не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Насри: «Я не мог перейти из «Марселя» в «Арсенал» бесплатно»
09:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Паредесу
01:22 · Испания. Ла Лига
Хави: «Вижу, что публика воодушевлена возможным возвращением Месси»
Все новости
Рекомендуем