Несколько недель назад «ПСЖ» сообщил Серхио Рамосу о том, что контракт с ним продлеваться не будет. Как сообщает TodoFichajes, 37-летний испанец продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, Рамос уже принял предложение «Аль-Насра». Таким образом, испанский защитник воссоединится с Криштиану Роналду – ранее они на протяжении долгих лет делили раздевалку в мадридском «Реале». Португалец играет за «Аль-Наср» с начала года.

Серхио Рамос подпишет с «Аль-Насром» контракт на два сезона. За каждый из них опытный футболист заработает 15 миллионов евро.

Добавим, что за «ПСЖ» Рамос играет с лета 2021 года.