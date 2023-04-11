Мбаппе пропустил тренировку «ПСЖ» из-за повреждения

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отсутствовал на командной тренировке.

24-летний футболист отыграл весь матч против «Ниццы», который прошёл 8 апреля, несмотря на полученный перед игрой удар в бедро. Согласно сведениям L’Equipe, повреждение всё же дало о себе знать: сегодня звёздный форвард не тренировался с командой из-за дискомфорта. 15 апреля «ПСЖ» предстоит провести важнейший матч в борьбе за чемпионство против «Ланса».

Команда Кристофа Галтье лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 69 набранными очками после 30 туров, опережая «Ланс» (на шесть очков) и «Марсель» (на восемь очков).