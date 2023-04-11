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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок «Ланса» угрожает Мбаппе «скорой помощью»

11 Апреля 2023 • 19:58 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

Защитник «Ланса» Факундо Медина очень серьёзно настраивается на противостояние со звёздными форвардами «ПСЖ».

Матч Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лансом» пройдёт на «Парк де Пренс» в ближайшую субботу, 15 апреля.

«Если Месси обойдёт меня, я схвачу его за футболку или обниму. Обниму того, кто принёс нашей стране кубок мира», - сказал аргентинец.

А вот против Мбаппе Медина готов применить более жёсткие методы.

«Если Мбаппе обойдёт на меня, его увезут на машине скорой помощи», - сказал Медина в интервью для канала Son Aviones в YouTube. Вероятно, аргентинец просто пошутил, хотя в пылу борьбы на поле возможно всякое.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Факундо Медина
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ПСЖ ЛАНС
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