Игрок «Ланса» угрожает Мбаппе «скорой помощью»

Защитник «Ланса» Факундо Медина очень серьёзно настраивается на противостояние со звёздными форвардами «ПСЖ».

Матч Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лансом» пройдёт на «Парк де Пренс» в ближайшую субботу, 15 апреля.

«Если Месси обойдёт меня, я схвачу его за футболку или обниму. Обниму того, кто принёс нашей стране кубок мира», - сказал аргентинец.

А вот против Мбаппе Медина готов применить более жёсткие методы.

«Если Мбаппе обойдёт на меня, его увезут на машине скорой помощи», - сказал Медина в интервью для канала Son Aviones в YouTube. Вероятно, аргентинец просто пошутил, хотя в пылу борьбы на поле возможно всякое.