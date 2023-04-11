Месси пустил фаната прямо в дом

Фанат по имени Хуан Полкан смог встретиться со своим кумиром – с Лионелем Месси. Парень приехал в Париж и смог узнать примерное место жительства звёздного аргентинского футболиста через парикмахера, который однажды работал у Месси дома. Хуан нашёл дом Месси и ждал встречи с футболистом около десяти часов. Парень почти отчаялся, когда охрана пригрозила ему вызовом полиции, однако в какой-то момент появилась супруга Лео Антонелла, которая пригласила Хуана в дом.

«Первое, что я увидел, - это Месси, который стоит передо мной в шортах и тапочках. И он сказал нам: «Привет», - рассказал Хуан Infobae.

Хуан был приглашён в дом не один, а с ещё одним фанатом, который к нему присоединился – он принёс Месси подарок в виде картины.

Месси сфотографировался с фанатами и дал им автографы.

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