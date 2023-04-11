Полузащитник «ПСЖ» Ренату Саншеш пробудет вне игры ещё 3-4 недели. По информации от журналиста Адриена Гренье, возвращение португальца на поле точно не состоится ранее.

Источник сообщает, что Саншеш в данный момент страдает от травмы длинной приводящей мышцы. В нынешнем сезоне Ренату пропустил уже 16 матчей из-за различных повреждений. Эта кампания является дебютной для португальца в «ПСЖ» после перехода из «Лилля».

Саншеш в нынешнем сезоне провёл всего 537 минут в чемпионате Франции, где отметился двумя забитыми голами. Ранее футболиста связывали с уходом из «ПСЖ» ближайшим летом.