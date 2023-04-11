Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мукиэле выбыл до конца сезона из-за травмы

11 Апреля 2023 • 11:47 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле больше не сыграет в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Адриена Гренье, француз выбыл из-за травмы верхней части подколенного сухожилия.

Источник добавляет, что Мукиэле сегодня сделают операцию, после чего французскому футболисту понадобится несколько недель на реабилитацию и восстановление.

Напомним, Норди проводит свой дебютный сезон за «ПСЖ». Защитник перебрался в команду Кристофа Галтье прошлым летом из «РБ Лейпцига». В нынешней кампании Мукиэле провёл 19 матчей в чемпионате Франции, где отметился тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Норди Мукиэле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛАНС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
11:59 · Франция. Лига 1
Саншеш пробудет вне игры ещё 3-4 недели
11:47 · Франция. Лига 1
Мукиэле выбыл до конца сезона из-за травмы
09:50 · Англия. Премьер-лига
Балогун не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Насри: «Я не мог перейти из «Марселя» в «Арсенал» бесплатно»
09:33 · Италия. Серия А
«Ювентус» принял решение по Паредесу
01:22 · Испания. Ла Лига
Хави: «Вижу, что публика воодушевлена возможным возвращением Месси»
10 Апреля
23:37 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нацелился на экс-защитника «Барселоны» Тодибо
23:20 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» свяжется с агентом Хави Симонса, чтобы убедить игрока вернуться
22:38 · Англия. Премьер-лига
Балогун интересен клубам Серии А, Бундеслиги и Лиги 1
17:42 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не будет бороться за хавбека «Ниццы»
14:54 · Испания. Ла Лига
Месси ждёт звонка президента «Барселоны» слухи
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает нападающего, потому что Месси будет полузащитником слухи
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не может гарантировать Балогуну место в основе
09 Апреля
23:38 · Франция. Лига 1
«Лорьян» с «Марселем» не порадовали голами
22:34 · Франция. Лига 1
«Монако» впервые за четыре года не довёл до победы матч, в котором выигрывал с преимуществом в два гола
Все новости
Рекомендуем