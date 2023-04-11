Мукиэле выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «ПСЖ» Норди Мукиэле больше не сыграет в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Адриена Гренье, француз выбыл из-за травмы верхней части подколенного сухожилия.

Источник добавляет, что Мукиэле сегодня сделают операцию, после чего французскому футболисту понадобится несколько недель на реабилитацию и восстановление.

Напомним, Норди проводит свой дебютный сезон за «ПСЖ». Защитник перебрался в команду Кристофа Галтье прошлым летом из «РБ Лейпцига». В нынешней кампании Мукиэле провёл 19 матчей в чемпионате Франции, где отметился тремя результативными передачами.