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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» нацелился на экс-защитника «Барселоны» Тодибо

10 Апреля 2023 • 23:37 Комментировать
ПСЖ
...
Ланс
15.04 22:00

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может перейти в «Пари Сен-Жермен».

В парижском клубе запланировали омоложение состава – и 23-летний центрбек, недавно впервые вызванный в ряды сборной Франции, полностью соответствует требованиям. Как информирует журналист Санти Ауна, футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш высоко оценивает способности игрока. Отмечается также, что «Ницца» не горит желанием расставаться с одним из лидеров, поэтому запросит солидную компенсацию за трансфер.

Жан-Клер Тодибо провёл 38 матчей во всех турнирах текущей кампании. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Ницца ПСЖ Жан-Клер Тодибо трансферы футбола - лето 2023
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