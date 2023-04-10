«ПСЖ» нацелился на экс-защитника «Барселоны» Тодибо

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может перейти в «Пари Сен-Жермен».

В парижском клубе запланировали омоложение состава – и 23-летний центрбек, недавно впервые вызванный в ряды сборной Франции, полностью соответствует требованиям. Как информирует журналист Санти Ауна, футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш высоко оценивает способности игрока. Отмечается также, что «Ницца» не горит желанием расставаться с одним из лидеров, поэтому запросит солидную компенсацию за трансфер.

Жан-Клер Тодибо провёл 38 матчей во всех турнирах текущей кампании. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.