Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не будет бороться за хавбека «Ниццы»

10 Апреля 2023 • 17:42 Комментировать

«ПСЖ» не будет вести борьбу на трансферном рынке за полузащитника Кефрена Тюрама из «Ниццы». Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Отмечается, что «ПСЖ» рассчитывает подписать в среднюю линию более опытного футболиста, способного заменить Марк Верратти.

22-летний Кефрен Тюрам оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 32 миллиона евро. Слухи активно связывают полузащитника с более статусными европейскими клубами.

В сезоне 2022/2023 Тюрам провёл 41 официальный матч. На счету полузащитника два гола и восемь голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Кефрен Тюрам трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Апреля
17:42 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не будет бороться за хавбека «Ниццы»
14:54 · Испания. Ла Лига
Месси ждёт звонка президента «Барселоны» слухи
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» выбирает нападающего, потому что Месси будет полузащитником слухи
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не может гарантировать Балогуну место в основе
09 Апреля
23:38 · Франция. Лига 1
«Лорьян» с «Марселем» не порадовали голами
22:34 · Франция. Лига 1
«Монако» впервые за четыре года не довёл до победы матч, в котором выигрывал с преимуществом в два гола
20:01 · Франция. Лига 1
«Монако» разбазарил голевой задел в матче с «Нантом»
18:04 · Франция. Лига 1
«Тулуза» на выезде одолела «Монпелье»
18:01 · Франция. Лига 1
«Клермон» уверенно одолел аутсайдера
18:01 · Франция. Лига 1
«Осер» за тайм разгромил конкурентов из «Аяччо»
17:59 · Франция. Лига 1
«Реймс» ушёл от поражения в матче с «Брестом», проигрывая на протяжении 84 минут
17:35 · Франция. Лига 1
«Нант» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
17:34 · Франция. Лига 1
Головин выйдет в старте на матч против «Нанта»
15:52 · Франция. Лига 1
«Лион» одержал волевую победу над конкурентами из «Ренна»
15:48 · Италия. Серия А
«Милан» снова нашёл талант в «Лилле»
Все новости
Рекомендуем