«ПСЖ» не будет бороться за хавбека «Ниццы»

«ПСЖ» не будет вести борьбу на трансферном рынке за полузащитника Кефрена Тюрама из «Ниццы». Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Отмечается, что «ПСЖ» рассчитывает подписать в среднюю линию более опытного футболиста, способного заменить Марк Верратти.

22-летний Кефрен Тюрам оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 32 миллиона евро. Слухи активно связывают полузащитника с более статусными европейскими клубами.

В сезоне 2022/2023 Тюрам провёл 41 официальный матч. На счету полузащитника два гола и восемь голевых передач на партнёров.