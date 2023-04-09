«Лорьян» с «Марселем» не порадовали голами

30-й тур чемпионата Франции завершился упорным матчем между «Лорьяном» и «Марселем». Гости чаще контролировали мяч, но по ударам было примерное равенство, и у хозяев они получались более точными. Вот только за 90 минут игры никто так и не сумел послать мяч в сетку ворот - 0:0.
«Лорьян» остается 10-м, марсельцы идут в тройке с отставанием в 8 очков от «ПСЖ» и в два балла от «Ланса».
Протокол игры
Манноне Вито•Меите Бамо•Тальби Монтассар•Ле Гофф Венсан•Катлайн Йоанн•Аушиш Адиль75' (Диарра Стефан (75') •Макенго Жан-Виктор•Понсо Жульен•Йонгва Дарлин•Февр Ромен•Бамба Дьенг83' (Коне Ибраима (83')
Лопес Пау•Жиго Самуэль83' (МБемба Шансель (83') •Балерди Леонардо• 87'Колашинац Сеад90' (Эрик-Бертран Байи (90') •Клосс Жонатан•Тавареш Нуну•Ронжье Валентин•Верету Жордан•Юндер Дженгиз•Гендузи Маттео82' (Малиновский Руслан (82') • 85'Санчес Алексис82' (Оливейра Витор (82')
09 апреля. Стадион "Стад де Мустуар".
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