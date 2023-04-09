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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лорьян» с «Марселем» не порадовали голами

09 Апреля 2023 • 23:38 Комментировать
Лорьян
0:0
Марсель
окончен

30-й тур чемпионата Франции завершился упорным матчем между «Лорьяном» и «Марселем». Гости чаще контролировали мяч, но по ударам было примерное равенство, и у хозяев они получались более точными. Вот только за 90 минут игры никто так и не сумел послать мяч в сетку ворот - 0:0.

«Лорьян» остается 10-м, марсельцы идут в тройке с отставанием в 8 очков от «ПСЖ» и в два балла от «Ланса».

Протокол игры  
Лорьян0:0Марсель
Манноне ВитоМеите БамоТальби МонтассарЛе Гофф ВенсанКатлайн ЙоаннАушиш Адиль 75' (Диарра Стефан ( 75') Макенго Жан-ВикторПонсо ЖульенЙонгва ДарлинФевр РоменБамба Дьенг 83' (Коне Ибраима ( 83')
Запасные: Дукуре СиринеМвого ИвонПоллерсбек ЮлианКари АйманElie KroupiВакерс МаксимИнносент Бонке
Лопес ПауЖиго Самуэль 83' (МБемба Шансель ( 83') Балерди Леонардо  87'Колашинац Сеад 90' (Эрик-Бертран Байи ( 90') Клосс ЖонатанТавареш НунуРонжье ВалентинВерету ЖорданЮндер ДженгизГендузи Маттео 82' (Малиновский Руслан ( 82'  85') Санчес Алексис 82' (Оливейра Витор ( 82')
Запасные: Элмаз БартугПайе ДимитриКаборе ИссаБланко РубенFrancois Mughe
09 апреля. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Марсель Лорьян
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