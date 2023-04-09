«Лорьян» с «Марселем» не порадовали голами

30-й тур чемпионата Франции завершился упорным матчем между «Лорьяном» и «Марселем». Гости чаще контролировали мяч, но по ударам было примерное равенство, и у хозяев они получались более точными. Вот только за 90 минут игры никто так и не сумел послать мяч в сетку ворот - 0:0.

«Лорьян» остается 10-м, марсельцы идут в тройке с отставанием в 8 очков от «ПСЖ» и в два балла от «Ланса».