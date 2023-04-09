«Монако» впервые за четыре года не довёл до победы матч, в котором выигрывал с преимуществом в два гола

В тридцатом туре французского чемпионата «Монако» сыграл на выезде с «Нантом», и не смог победить, несмотря на то, что после первого тайма команда Александра Головина вела в счете с преимуществом в два мяча. Во втором тайме «канарейки» внезапно перевоплотились в хищных ястребов и дважды больно укусили монегасков.

Как оказалось, в последний раз «Монако» упускал победу в матче, в котором вел в два мяча, в сентябре 2019 года против «Марселя» - тогда команда вообще проиграла со счетом 3:4. За это время она сыграла 39 подобных матчей, но не довела до победы подобную ситуацию только сейчас.