Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» разбазарил голевой задел в матче с «Нантом»

09 Апреля 2023 • 20:01 Комментировать
Нант
2:2
Монако
окончен

В 30-м туре Лиги 1 «Монако» играл на выезде против «Нанта». У одного из фаворитов французского чемпионата всё получалось легко и просто, из обилия ударов удалось выжать два гола в середине первого тайма. После подачи углового Аксель Дисаси принял мяч на грудь и вторым касанием послал его в сетку. Снова такой же стандарт, и Элио Матазо наказал голкипера за ошибку на выходе. У «Нанта» было два удара в створ, и оба закончились голами. Мостафа Мохамед головой с отскоком от газона замкнул навес с углового. И если «Монако» продолжал транжирить свои моменты, то Людовик Блас здорово сыграл после кросса и головой поразил цель. Мохамед тут же забил снова, реализовав выход один на один с голкипером, но там офсайд.

Александра Головина заменили на 80-й минуте. «Монако» не смог настичь идущий на третьем месте «Марсель». Соперник - 14-й.

Протокол игры  
Нант2:2Монако
  21'Дисаси Аксель (0:1)
  30'Матазо Элио (0:2)
(1:2) Мохамед Мостафа65'  
(2:2) Блас Людовик79'  
Лафон АльбанСентонз Фабьен 78' (Коко Маркус ( 78') Жиротто Андрей  56'Кастеллетто Жан-ШарльКоршья Себастьен  62' 75' (Мерлин Квентин ( 75') Сиссоко МуссаМутуссами СамуэльГессан Эванн 59' (Ганаго Игнатиус ( 59') Молле Флоран 59' (Мохамед Мостафа ( 59') Саймон МозесДелор Анди 59' (Блас Людовик ( 59'  79')
Запасные: Мишель ДиасДусе ЛоаннПетрич ДенисТраоре ШарльХаджам Жауэн
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси АксельМарипан Гильермо 83' (Матсима Крислен ( 83') Кайо ЭнрикеДьятта КрепенКамара Мохамед VII 84' (Магасса Сунгуту ( 84') Матазо ЭлиоГоловин Александр 80' (Якобс Исмаил ( 80') Бен Сехир Элиссе 70' (Фолланд Кевин ( 70'  87') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Боаду МиронМинамино ТакумиЛукас ЖанДиоп ЭденДидийон ТомасАклиуш Манес
09 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Нант
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лион Лион
Ренн Ренн
3
1
2.27 3.55 3.15
Видео
Окончен
Аяччо Аяччо
Осер Осер
0
3
2.55 3.10 3.10
Видео
Окончен
Труа Труа
Клермон Клермон
0
2
2.90 3.30 2.55
Видео
Окончен
Реймс Реймс
Брест Брест
1
1
1.81 3.80 4.50
Видео
Окончен
Монпелье Монпелье
Тулуза Тулуза
1
2
2.70 3.40 2.70
Видео
Окончен
Нант Нант
Монако Монако
2
2
3.80 3.70 1.98
Видео
09.04.23 в 21:45
Лорьян Лорьян
Марсель Марсель
4.30 3.75 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
20:01 · Франция. Лига 1
«Монако» разбазарил голевой задел в матче с «Нантом»
18:04 · Франция. Лига 1
«Тулуза» на выезде одолела «Монпелье»
18:01 · Франция. Лига 1
«Клермон» уверенно одолел аутсайдера
18:01 · Франция. Лига 1
«Осер» за тайм разгромил конкурентов из «Аяччо»
17:59 · Франция. Лига 1
«Реймс» ушёл от поражения в матче с «Брестом», проигрывая на протяжении 84 минут
17:35 · Франция. Лига 1
«Нант» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
17:34 · Франция. Лига 1
Головин выйдет в старте на матч против «Нанта»
15:52 · Франция. Лига 1
«Лион» одержал волевую победу над конкурентами из «Ренна»
15:48 · Италия. Серия А
«Милан» снова нашёл талант в «Лилле»
15:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе получил низкую оценку за матч «ПСЖ», Месси – высокую
15:12 · Франция. Лига 1
Галтье объяснил, почему Мбаппе «сыграл слабо»
14:57 · Франция. Лига 1
Маркиньос прокомментировал новости о новом контракте
12:25 · Франция. Лига 1
Рамос близок к уходу из «ПСЖ»
08:37 · Франция. Лига 1
Месси забил юбилейный гол за «ПСЖ»
03:24 · Франция. Лига 1
Доннарумма получил самую высокую оценку в матче «ПСЖ» против «Ниццы» – он обошёл Месси и Рамоса
Все новости
Рекомендуем