«Монако» разбазарил голевой задел в матче с «Нантом»

В 30-м туре Лиги 1 «Монако» играл на выезде против «Нанта». У одного из фаворитов французского чемпионата всё получалось легко и просто, из обилия ударов удалось выжать два гола в середине первого тайма. После подачи углового Аксель Дисаси принял мяч на грудь и вторым касанием послал его в сетку. Снова такой же стандарт, и Элио Матазо наказал голкипера за ошибку на выходе. У «Нанта» было два удара в створ, и оба закончились голами. Мостафа Мохамед головой с отскоком от газона замкнул навес с углового. И если «Монако» продолжал транжирить свои моменты, то Людовик Блас здорово сыграл после кросса и головой поразил цель. Мохамед тут же забил снова, реализовав выход один на один с голкипером, но там офсайд.

Александра Головина заменили на 80-й минуте. «Монако» не смог настичь идущий на третьем месте «Марсель». Соперник - 14-й.