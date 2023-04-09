«Клермон» уверенно одолел аутсайдера

«Труа» не смог улучшить свои шансы на выживание по итогам матча 30-го тура чемпионата Франции против «Клермона». Гости выглядели посильнее аутсайдера и победили со счетом 2:0. Голевой дуплет в первом тайме с интервалом в три минуты в активе Мухаммеда Чама и Йоана Гастьена.
«Клермон» идет 11-м, «Труа» - третий с конца.
Протокол игры
|27'Чам Мухаммед (0:1)
|30'Гастьен Йоан (0:2)
Галлон Готье•Палмер-Браун Эрик•Рами Адиль• 90'Сальмье Йоанн• 39'Бальде Тьерно•Яде Папа Ндиага46' (Шавалерин Ксавье (46') •Куаме Роминигуе• 20'Агум Люсьен46' (Ларуси Яссер (46') •Лопеш Рони•Одоберт Уилсон61' (Угбо Ике (61') •Бальде Мама
Диао Мори•Сейду Алиду 86'88' (Ожье Флоран (88') •Ветеска Матеуш•Кофрие Максимилиано•Вивальдо Боргес до Сантос Нето•Гоналон Максим81' (Маньен Йоанн (81') • 82'Гастьен Йоан•Аллевина Джим74' (Зеффан Мехди (74') •Чам Мухаммед74' (Хауи Саиф-Эдин (74') •Рашани Эльбасан81' (Маурер Айман (81') •Киэ Грежон
Запасные: Джоко Упарин•Бела Жереми•Cheick Oumar Konate
09 апреля. Стадион "Стад де л'Об".
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