«Клермон» уверенно одолел аутсайдера

«Труа» не смог улучшить свои шансы на выживание по итогам матча 30-го тура чемпионата Франции против «Клермона». Гости выглядели посильнее аутсайдера и победили со счетом 2:0. Голевой дуплет в первом тайме с интервалом в три минуты в активе Мухаммеда Чама и Йоана Гастьена.

«Клермон» идет 11-м, «Труа» - третий с конца.