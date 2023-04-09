«Осер» за тайм разгромил конкурентов из «Аяччо»

В 30-м туре Лиги 1 «Аяччо» и «Осер» бились за выживание в очном поединке. Уже к шестой минуте гости вели с запасом в два гола, а после автогола на 45-й минуте вовсе громили противника. Во втором тайме осталось не упустить победу - 3:0.

«Осер» на три очка отдалился от зоны вылета, «Аяччо» - предпоследний.