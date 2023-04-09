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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» за тайм разгромил конкурентов из «Аяччо»

09 Апреля 2023 • 18:01 Комментировать
Аяччо
0:3
Осер
окончен

В 30-м туре Лиги 1 «Аяччо» и «Осер» бились за выживание в очном поединке. Уже к шестой минуте гости вели с запасом в два гола, а после автогола на 45-й минуте вовсе громили противника. Во втором тайме осталось не упустить победу - 3:0.

«Осер» на три очка отдалился от зоны вылета, «Аяччо» - предпоследний.

Протокол игры  
Аяччо0:3Осер
  3'Туре Бирама (0:1)
  6'Да Кошта Нуну (0:2)
  45'Альфонс Микаэль (0:3)
Леруа БенжаменАльфонс Микаэль 46' (Авинель Седрик ( 46') Майембо Фернан 46' (Диалло Исмаэль ( 46'  50') Гонсалес Омар IIКоне ЮссуфБаррето МикаэльМаршетти Венсан 76' (Мангани Тома ( 76') Кутадьер МатьёСпадануда Кевин 76' (Нури Рияд ( 76') Эль-Идрисси МунемАмума Ромен 71' (Сумано Мусса ( 71')
Запасные: Шаброль ФлорьянСоллакаро Франсуа-ЖозефБотье ЖанВидаль Клеман
Ионуц Андрей РадуРавелсон Райан 77' (Пелленар Тео ( 77') Жубал МендесЖанвье Жульян  5'Зедатка Аким  87'Бото Кенжи-ВанМ'Чангама Юссуф  66'Туре Бирама 89' (Дануа Кевин ( 89') Эн Готье 77' (Отре Матиас ( 77') Перрен Гаэтан 76' (Ньянг М'Байе ( 76') Да Кошта Нуну 67' (Аблин Маттис ( 67')
Запасные: Леон ДонованДембеле СирикиСинайоко Лассин
09 апреля. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).

 

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Осер Аяччо
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