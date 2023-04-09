«Осер» за тайм разгромил конкурентов из «Аяччо»

В 30-м туре Лиги 1 «Аяччо» и «Осер» бились за выживание в очном поединке. Уже к шестой минуте гости вели с запасом в два гола, а после автогола на 45-й минуте вовсе громили противника. Во втором тайме осталось не упустить победу - 3:0.
«Осер» на три очка отдалился от зоны вылета, «Аяччо» - предпоследний.
Протокол игры
|3'Туре Бирама (0:1)
|6'Да Кошта Нуну (0:2)
|45'Альфонс Микаэль (0:3)
Леруа Бенжамен•Альфонс Микаэль46' (Авинель Седрик (46') •Майембо Фернан46' (Диалло Исмаэль (46') • 50'Гонсалес Омар II•Коне Юссуф•Баррето Микаэль•Маршетти Венсан76' (Мангани Тома (76') •Кутадьер Матьё•Спадануда Кевин76' (Нури Рияд (76') •Эль-Идрисси Мунем•Амума Ромен71' (Сумано Мусса (71')
Ионуц Андрей Раду•Равелсон Райан77' (Пелленар Тео (77') •Жубал Мендес•Жанвье Жульян• 5'Зедатка Аким• 87'Бото Кенжи-Ван•М'Чангама Юссуф• 66'Туре Бирама89' (Дануа Кевин (89') •Эн Готье77' (Отре Матиас (77') •Перрен Гаэтан76' (Ньянг М'Байе (76') •Да Кошта Нуну67' (Аблин Маттис (67')
Запасные: Леон Донован•Дембеле Сирики•Синайоко Лассин
09 апреля. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
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