«Реймс» ушёл от поражения в матче с «Брестом», проигрывая на протяжении 84 минут

Матч 30-го тура Лиги 1 «Реймс» - «Брест» наверняка получится самым открытым среди встреч, сыгранных в то же время. Гости повели на шестой минуте, когда Пьерр Лис-Мелу удачно сыграл головой. Соперник на протяжении всего матча безуспешно атаковал и отыгрался в компенсированное время, Фоларин Балогун здорово пробил пенальти - 1:1.

«Реймс» идет на восьмом месте, «Брест» - 16-й.