«Реймс» ушёл от поражения в матче с «Брестом», проигрывая на протяжении 84 минут

Матч 30-го тура Лиги 1 «Реймс» - «Брест» наверняка получится самым открытым среди встреч, сыгранных в то же время. Гости повели на шестой минуте, когда Пьерр Лис-Мелу удачно сыграл головой. Соперник на протяжении всего матча безуспешно атаковал и отыгрался в компенсированное время, Фоларин Балогун здорово пробил пенальти - 1:1.
«Реймс» идет на восьмом месте, «Брест» - 16-й.
Протокол игры
|6'Лис-Мелу Пьерр (0:1)
|(1:1) Балогун Фоларин90'
Диуф Йеванн•Фоке Томас76' (Сирхейс Кай (76') •Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо81' (Зенели Арбер (81') •Матусива Азор•Каюсте Йенс65' (Маолида Мизиан (65') •Ито Дзюня•Манетси Маршал76' (Бузи Максим (76') •Флипс Алексис65' (Ван Берген Митчелл (65') •Балогун Фоларин
Бизот Марко•Лала Кенни• 90'Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Локо Брэдли90' (Дюверн Жан-Кевин (90') •Лис-Мелу Пьерр•Онора Франк•Белькебла Арис•Камара Махди71' (Фадига Ноа (71') •Ле Дуарон Жереми83' (Маньетти Уго (83') •Мунье Стив71' (Дель Кастильо Ромен (71')
09 апреля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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