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Чемпионат Франции. Лига 1

«Реймс» ушёл от поражения в матче с «Брестом», проигрывая на протяжении 84 минут

09 Апреля 2023 • 17:59 Комментировать
Реймс
1:1
Брест
окончен

Матч 30-го тура Лиги 1 «Реймс» - «Брест» наверняка получится самым открытым среди встреч, сыгранных в то же время. Гости повели на шестой минуте, когда Пьерр Лис-Мелу удачно сыграл головой. Соперник на протяжении всего матча безуспешно атаковал и отыгрался в компенсированное время, Фоларин Балогун здорово пробил пенальти - 1:1.

«Реймс» идет на восьмом месте, «Брест» - 16-й.

Протокол игры  
Реймс1:1Брест
  6'Лис-Мелу Пьерр (0:1)
(1:1) Балогун Фоларин90'  
Диуф ЙеваннФоке Томас 76' (Сирхейс Кай ( 76') Агбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисДе Смет Тибо 81' (Зенели Арбер ( 81') Матусива АзорКаюсте Йенс 65' (Маолида Мизиан ( 65') Ито ДзюняМанетси Маршал 76' (Бузи Максим ( 76') Флипс Алексис 65' (Ван Берген Митчелл ( 65') Балогун Фоларин
Запасные: Кейта ШейкАтангана-Эдоа ВалентинОльеро АлександрДумбия Камори
Бизот МаркоЛала Кенни  90'Шардонне БренданБрассье ЛилианЛоко Брэдли 90' (Дюверн Жан-Кевин ( 90') Лис-Мелу ПьеррОнора ФранкБелькебла АрисКамара Махди 71' (Фадига Ноа ( 71') Ле Дуарон Жереми 83' (Маньетти Уго ( 83') Мунье Стив 71' (Дель Кастильо Ромен ( 71')
Запасные: Бласкес ХоакинЭлис АльбертПерейра-Лаже МатиашДари АшрафЛемарешаль Феликс
09 апреля. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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