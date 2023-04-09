Головин выйдет в старте на матч против «Нанта»

Российский полузащитник «Монако» выйдет на поле с первых минут в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Нанта».

Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Вандерсон, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике, Дьатта, Камара, Матазо, Головин, Бен Сехир, Бен Йеддер.

«Монако» в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, отставая от третьей позиции, которая даёт право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, на три балла. «Нант» же занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков за 29 туров.

Поединок начнётся в 18:05 по московскому времени.