«Лион» одержал волевую победу над конкурентами из «Ренна»

В первом воскресном матче Лиги 1 «Лион» принимал ещё одного претендента на еврокубковую зону, «Ренн». За первый час игры, которая не была богатой на опасные моменты, был забит один, быстрый, гол Амина Гуйри. «Ткачи» ударно провели заключительную треть поединка и воплотили в результативные попытки все три удара в створ. Корентен Толиссо, Александр Ляказетт и Бредли Баркола стали авторами голов - 3:1.
«Лион» вышел на седьмое место, соперник в трех очках впереди.
Протокол игры
|11'Гуйри Амин (0:1)
|(1:1) Толиссо Корентен60'
|(2:1) Ляказетт Александр68'
|(3:1) Баркола Бредли79'
Лопеш Антони•Кумбеди Саэль• 32'Диоманде Синали•Люкеба Кастелло•Тальяфико Николас•Лепнан Йоанн•Толиссо Корентен•Какере Максанс•Шерки Райан•Ляказетт Александр•Баркола Бредли 26'
Алемдар Доган•Траоре Амари•Омари Вармед•Теате Артур• 34'Мелинг Биргер•Сантамария Батист80' (Салах Ибрагим (80') •Угочукву Лесли70' (Докю Жереми (70') •Буриго Бенжамен•Майер Ловро 39'70' (Дуэ Дезире (70'•Дуэ Гела87') •Гуйри Амин•Мюинга Арно70' (Тэт Флавьен (70')
Запасные: Белосьян Женуэль•Ву Кристофер•Сален Ромен•Спенс Джед
09 апреля. Стадион "Гроупама Арена".
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