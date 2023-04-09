«Лион» одержал волевую победу над конкурентами из «Ренна»

В первом воскресном матче Лиги 1 «Лион» принимал ещё одного претендента на еврокубковую зону, «Ренн». За первый час игры, которая не была богатой на опасные моменты, был забит один, быстрый, гол Амина Гуйри. «Ткачи» ударно провели заключительную треть поединка и воплотили в результативные попытки все три удара в створ. Корентен Толиссо, Александр Ляказетт и Бредли Баркола стали авторами голов - 3:1.

«Лион» вышел на седьмое место, соперник в трех очках впереди.