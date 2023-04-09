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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» одержал волевую победу над конкурентами из «Ренна»

09 Апреля 2023 • 15:52 Комментировать
Лион
3:1
Ренн
окончен

В первом воскресном матче Лиги 1 «Лион» принимал ещё одного претендента на еврокубковую зону, «Ренн». За первый час игры, которая не была богатой на опасные моменты, был забит один, быстрый, гол Амина Гуйри. «Ткачи» ударно провели заключительную треть поединка и воплотили в результативные попытки все три удара в створ. Корентен Толиссо, Александр Ляказетт и Бредли Баркола стали авторами голов - 3:1.

«Лион» вышел на седьмое место, соперник в трех очках впереди.

Протокол игры  
Лион3:1Ренн
  11'Гуйри Амин (0:1)
(1:1) Толиссо Корентен60'  
(2:1) Ляказетт Александр68'  
(3:1) Баркола Бредли79'  
Лопеш АнтониКумбеди Саэль  32'Диоманде СиналиЛюкеба КастеллоТальяфико НиколасЛепнан ЙоаннТолиссо КорентенКакере МаксансШерки РайанЛяказетт АлександрБаркола Бредли  26'
Запасные: Дембеле Мусса IIРиу РемиМилагрес ЭнрикеЭль-Аруш МохамедГюсто МалоАуа УссемБоатенг ЖеромМендес ТьягоЛега СекуJeffinho
Алемдар ДоганТраоре АмариОмари ВармедТеате Артур  34'Мелинг БиргерСантамария Батист 80' (Салах Ибрагим ( 80') Угочукву Лесли 70' (Докю Жереми ( 70') Буриго БенжаменМайер Ловро  39' 70' (Дуэ Дезире ( 70'Дуэ Гела 87') Гуйри АминМюинга Арно 70' (Тэт Флавьен ( 70')
Запасные: Белосьян ЖенуэльВу КристоферСален РоменСпенс Джед
09 апреля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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Лион Ренн
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Окончен
Лион Лион
Ренн Ренн
3
1
2.27 3.55 3.15
Видео
Перерыв
Аяччо Аяччо
Осер Осер
0
3
2.55 3.10 3.10
Видео
Перерыв
Труа Труа
Клермон Клермон
0
2
2.90 3.30 2.55
Видео
Перерыв
Реймс Реймс
Брест Брест
0
1
1.81 3.80 4.50
Видео
Перерыв
Монпелье Монпелье
Тулуза Тулуза
0
1
2.70 3.40 2.70
Видео
09.04.23 в 18:05
Нант Нант
Монако Монако
3.80 3.70 1.98
Видео
09.04.23 в 21:45
Лорьян Лорьян
Марсель Марсель
4.30 3.75 1.85
Видео
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