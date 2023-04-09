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Маркиньос прокомментировал новости о новом контракте

09 Апреля 2023 • 14:57 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что в ближайшее время защитник Маркиньос подпишет новый контракт с «ПСЖ». Сообщалось, что новое трудовое соглашение бразильца будет рассчитано до конца сезона 2026/2027. Сам Маркиньос дал комментарий на этот счёт.

«Я надеюсь, что это будет сделано в ближайшее время. Уверен в этом. Мы находимся на финальной стадии», - сказал Маркиньос, чьи слова приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. На счету 28-летнего защитника 400 матчей за клуб, в которых он забил 38 голов и отдал 9 результативных передач на партнёров.  

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ПСЖ Маркиньос
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