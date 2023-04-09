Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыта позиция Мбаппе в отношении будущего Месси

09 Апреля 2023 • 14:43 Комментировать

Будущее Лионеля Месси остаётся неопределённым – действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Несмотря на слухи о вероятной смене клуба, Месси может остаться в Париже, ведь клуб надеется продлить с ним контракт, о чём рассказывает испанский Sport.

Звёздный Килиан Мбаппе тоже надеется на то, что Лионель Месси останется в команде на следующий сезон. Отмечается, что между футболистами есть большое уважение, и что француз ценит игровые качества аргентинца.

Переговоры с Месси лично ведёт президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. Клуб рассчитывает договориться с 35-летним игроком как можно скорее.

Мбаппе сделал заявление и раскритиковал «ПСЖ»

Возвращение Месси в «Барселону»: появились новые подробности

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
86 мин
Лион Лион
Ренн Ренн
3
1
2.27 3.55 3.15
Видео
09.04.23 в 16:00
Аяччо Аяччо
Осер Осер
2.55 3.10 3.10
Видео
09.04.23 в 16:00
Труа Труа
Клермон Клермон
2.90 3.30 2.55
Видео
09.04.23 в 16:00
Реймс Реймс
Брест Брест
1.81 3.80 4.50
Видео
09.04.23 в 16:00
Монпелье Монпелье
Тулуза Тулуза
2.70 3.40 2.70
Видео
09.04.23 в 18:05
Нант Нант
Монако Монако
3.80 3.70 1.98
Видео
09.04.23 в 21:45
Лорьян Лорьян
Марсель Марсель
4.30 3.75 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Апреля
15:29 · Франция. Лига 1
Мбаппе получил низкую оценку за матч «ПСЖ», Месси – высокую
15:12 · Франция. Лига 1
Галтье объяснил, почему Мбаппе «сыграл слабо»
14:57 · Франция. Лига 1
Маркиньос прокомментировал новости о новом контракте
12:25 · Франция. Лига 1
Рамос близок к уходу из «ПСЖ»
08:37 · Франция. Лига 1
Месси забил юбилейный гол за «ПСЖ»
03:24 · Франция. Лига 1
Доннарумма получил самую высокую оценку в матче «ПСЖ» против «Ниццы» – он обошёл Месси и Рамоса
02:21 · Франция. Лига 1
Судьба Галтье в «ПСЖ» может решиться в следующем матче
01:43 · Франция. Лига 1
Маркиньос – о 400-м матче за «ПСЖ»: «Были хорошие и плохие времена, но я здесь счастлив»
01:34 · Франция. Лига 1
Галтье – о победе «ПСЖ»: «Важнейшие три очка в сложный для нас период»
08 Апреля
23:54 · Франция. Лига 1
Гол и пас Месси помогли «ПСЖ» победить в Ницце 2
23:46 · Англия. Премьер-лига
Месси и де Брёйне делят звание лучшего ассистента Европы в текущем сезоне 1
23:07 · Франция. Лига 1
«Нант» - «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции – 9 апреля 2023
21:36 · Франция. Лига 1
Головин – в заявке «Монако» на игру против «Нанта»
21:30 · Франция. Лига 1
«Ницца» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:52 · Франция. Лига 1
«Анже» прервал семимесячную серию без побед
Все новости
Рекомендуем