Раскрыта позиция Мбаппе в отношении будущего Месси

Будущее Лионеля Месси остаётся неопределённым – действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Несмотря на слухи о вероятной смене клуба, Месси может остаться в Париже, ведь клуб надеется продлить с ним контракт, о чём рассказывает испанский Sport.

Звёздный Килиан Мбаппе тоже надеется на то, что Лионель Месси останется в команде на следующий сезон. Отмечается, что между футболистами есть большое уважение, и что француз ценит игровые качества аргентинца.

Переговоры с Месси лично ведёт президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи. Клуб рассчитывает договориться с 35-летним игроком как можно скорее.

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