«Нант» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В рамках 30-го тура чемпионата Франции по футболу «Нант» играет с «Монако».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Нант - Монако
Доступ после регистрации
Протокол игры
|21'Дисаси Аксель (0:1)
|30'Матазо Элио (0:2)
Лафон Альбан•Сентонз Фабьен•Жиротто Андрей•Кастеллетто Жан-Шарль•Коршья Себастьен•Сиссоко Мусса•Мутуссами Самуэль•Гессан Эванн•Молле Флоран•Саймон Мозес•Делор Анди
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо•Кайо Энрике•Дьятта Крепен•Камара Мохамед VII•Матазо Элио•Головин Александр•Бен Сехир Элиссе•Бен-Йеддер Виссам
09 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Бан пользователя